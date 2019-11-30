СМИ пишут, что члены Совбеза ООН могут встретиться с Трампом

Члены Совбеза ООН прибудут 5 декабря в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Собеседник агентства рассказал, что также 13–15 декабря планируется поездка членов СБ в штат Кентукки — на родину постпреда США при ООН Келли Крафт, которая в декабре будет председательствовать в Совете безопасности.

Другой источник сообщил, что в Вашингтон отправятся постпреды стран-членов Совбеза ООН.