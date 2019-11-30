Правительственные войска Сирии отразили атаку террористов на востоке Идлиба

Правительственная армия САР отбила в пятницу атаку террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра»* на свои позиции на востоке провинции Идлиб, передает агентство SANA.

Противник пытался захватить огневые рубежи сирийской армии в районе Иджаз, но не смог, понеся человеческие потери, потеряв два танка и несколько внедорожников.

На этой неделе в юго-восточные районы Идлиба передислоцированы воинские подкрепления и бронетехника сирийской армии. Портала Al Masdar сообщает о подготовке наступательной операции с целью освобождения города Маарет ан-Нуман, крупного форпоста бандформирований.

Напомним, 25 ноября правительственные войска в результате ожесточенных боев вернули под контроль три поселка Умм-эль-Халяхиль, Дахр-эз-Зарзур и Эс-Сир на юго-востоке Идлиба, а 27 ноября авиация и артиллерия ударили по позициям террористов между Эль-Каркуром и Кфар-Сиджной в долине Сахль-эль-Габ в ответ на постоянные нарушения режима тишины.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.