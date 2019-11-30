Ракетный корабль «Одинцово» с комплексом «Панцирь-М» готовят к заводским испытаниям

Первый корабль проекта 22800 «Одинцово» с зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» построен и готовится к заводским испытаниям, рассказал представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

«Малый ракетный корабль «Одинцово» приступил к выполнению подготовительных мероприятий для выхода на заводские ходовые испытания (ЗХИ). Экипаж корабля прошел подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге и готов к эксплуатации новой техники и вооружения», — сообщил представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что после докования на предприятии ЗАО «Канонерский судоремонтный завод» и заводских ходовых испытаний судно перейдет к государственным.

Дыгало уточнил, что о подготовке корабля к испытаниям сообщили главнокомандующему ВМФ РФ адмиралу Николаю Евменову на плановом рабочем совещании по вопросам надводного кораблестроения, прошедшему в Адмиралтействе.