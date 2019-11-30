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Признаки военного присутствия ИГ* найдены на захваченных курдами из SDF землях Дейр-эз-Зора

Признаки военного присутствия ИГ* найдены на захваченных курдами из SDF землях Дейр-эз-Зора

 Пожарные локализовали площадь возгорания на нефтехимическом заводе в Техасе

Пожарные локализовали площадь возгорания на нефтехимическом заводе в Техасе
0:55   30 Ноября 2019
Сирия

Признаки военного присутствия ИГ* найдены на захваченных курдами из SDF землях Дейр-эз-Зора

Признаки военного присутствия ИГ* найдены на захваченных курдами из SDF землях Дейр-эз-Зора

Федеральное агентство новостей пишет со ссылкой на военный источник в Сирии, что на оккупированных курдами из «Демократических сил Сирии» (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор найдены признаки военного присутствия террористов ИГ*.

Информация об этом появилась на портале Deirez Zor 24. Группа фермеров из города Аль-Хаваидж обнаружила бомбу в одном из сельскохозяйственных районов провинции. Сообщается, что взрывное устройство смогли успешно демонтировать.

Уточняется, что после этого курдские радикалы выставили на границах населенного пункта блокпосты и устроили обыски. При этом местные активисты уверены, что бомба осталась со времен оккупации города джихадистами. Это подтверждается известным фактом, что бандформирования курдов обычно не тратят время и силы на разминирование захваченных территорий.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #иг #курды

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