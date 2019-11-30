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Ракетный корабль «Одинцово» с комплексом «Панцирь-М» готовят к заводским испытаниям

Ракетный корабль «Одинцово» с комплексом «Панцирь-М» готовят к заводским испытаниям

 Житель Нефтекамска сбил пятерых подростков

Житель Нефтекамска сбил пятерых подростков
Глава Минэнерго Украины сообщил о прогрессе в переговорах с Россией по газу

Глава Минэнерго Украины сообщил о прогрессе в переговорах с Россией по газу

 Киев выдвинул условия для прямых поставок газа из РФ

Киев выдвинул условия для прямых поставок газа из РФ
Признаки военного присутствия ИГ* найдены на захваченных курдами из SDF землях Дейр-эз-Зора

Признаки военного присутствия ИГ* найдены на захваченных курдами из SDF землях Дейр-эз-Зора

 Пожарные локализовали площадь возгорания на нефтехимическом заводе в Техасе

Пожарные локализовали площадь возгорания на нефтехимическом заводе в Техасе
1:51   30 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Глава Минэнерго Украины сообщил о прогрессе в переговорах с Россией по газу

Глава Минэнерго Украины сообщил о прогрессе в переговорах с Россией по газу

Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель сообщил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина», что в Вене в ходе переговоров с Россией по газу были сделаны шаги вперед.

«Действительно, мы предприняли шаги вперед… По результатам были определены элементы, где компромиссы могут быть найдены, есть элементы, где мы должны искать»,  — рассказал министр.

Ранее «Газпром» сообщил о состоявшихся в пятницу российско-украинских переговоров на экспертном уровне по техническим аспектам условий транзита газа с 2020 года. По его словам, работа продолжится на следующей неделе.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #газ

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