Глава Минэнерго Украины сообщил о прогрессе в переговорах с Россией по газу

Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель сообщил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина», что в Вене в ходе переговоров с Россией по газу были сделаны шаги вперед.

«Действительно, мы предприняли шаги вперед… По результатам были определены элементы, где компромиссы могут быть найдены, есть элементы, где мы должны искать», — рассказал министр.

Ранее «Газпром» сообщил о состоявшихся в пятницу российско-украинских переговоров на экспертном уровне по техническим аспектам условий транзита газа с 2020 года. По его словам, работа продолжится на следующей неделе.