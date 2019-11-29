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Киев выдвинул условия для прямых поставок газа из РФ

Киев выдвинул условия для прямых поставок газа из РФ

 Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения
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23:52   29 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Киев выдвинул условия для прямых поставок газа из РФ

Киев выдвинул условия для прямых поставок газа из РФ

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил в пятницу, что Киев готов рассмотреть вариант прямых поставок газа из РФ, в случае если цена на топливо будет привязана к европейскому индикатору.

Он объяснил, что на протяжении четырех лет цена на газ складывается из цены Европы плюс стоимость транспортировки назад, поэтому у Украины одна из максимальных цен.

«Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то есть четкая позиция. Мы говорим, что если мы с вами можем договариваться про прямые поставки, в комплексе, в пакете, то цена должна быть привязана к европейскому индикатору», — заявил Оржель.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #газ

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