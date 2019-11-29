Киев выдвинул условия для прямых поставок газа из РФ
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил в пятницу, что Киев готов рассмотреть вариант прямых поставок газа из РФ, в случае если цена на топливо будет привязана к европейскому индикатору.
Он объяснил, что на протяжении четырех лет цена на газ складывается из цены Европы плюс стоимость транспортировки назад, поэтому у Украины одна из максимальных цен.
«Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то есть четкая позиция. Мы говорим, что если мы с вами можем договариваться про прямые поставки, в комплексе, в пакете, то цена должна быть привязана к европейскому индикатору», — заявил Оржель.