Киев выдвинул условия для прямых поставок газа из РФ

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил в пятницу, что Киев готов рассмотреть вариант прямых поставок газа из РФ, в случае если цена на топливо будет привязана к европейскому индикатору.

Он объяснил, что на протяжении четырех лет цена на газ складывается из цены Европы плюс стоимость транспортировки назад, поэтому у Украины одна из максимальных цен.