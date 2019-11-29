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23:30   29 Ноября 2019
Весь мир

Пожарные локализовали площадь возгорания на нефтехимическом заводе в Техасе

Пожарные локализовали площадь возгорания на нефтехимическом заводе в Техасе

Пожар на нефтехимическом заводе в американском городе Порт-Нечес в штате Техас локализовали, однако над завалами еще поднимаются клубы дыма.

Об этом в пятницу, ссылаясь на судью округа Джефферсон Джеффа Браника, сообщает агентство Associated Press.

«Мы можем сказать, что пожар локализован. Мы довольны действиями пожарных», - сообщил судья, который ранее подписал распоряжение об эвакуации более 60 тысяч человек с шестикилометровой зоны поблизости от завода.

При этом судья Браник отметил, что будет проведено тщательное расследование произошедшего, в котором пострадали три человека. И, возможно, на выяснение причин возникновения пожара уйдет несколько месяцев.

Также агентство приводит слова представителя компании TPC Group, владевшей сгоревшим заводом, Троя Монка, который отметил, что над территорией предприятия по-прежнему виден дым.

«Хотел бы заявить, что мы справимся с этим к концу дня, однако это было бы неправдой. Пока трудно сказать точно, сколько времени займет ликвидация последствий пожара», - сообщил он.

Напомним, ранее генеральное консульство РФ в Хьюстоне сообщило, что в результате взрывов на нефтеперерабатывающем заводе в штате Техас и последовавшего за ними мощного пожара россияне не пострадали.

 

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Автор: Александр Люблинский
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