Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Алеппо

Сотрудники российского ЦПВС в Сирии оказали гуманитарную помощь жителям населенного пункта Бустан-аль-Касир провинции Алеппо в размере 350 продуктовых наборов, рассказал прессе глава Центра по примирению генерал-майор Юрий Боренков.

Он также сообщил о патрулировании военной полицией РФ по двум маршрутам в провинции Алеппо, а армейская авиация проверила обстановку на севере САР с воздуха.

Боренков отметил, что в течение суток бандформирования в Сирии совершили обстрелы 17 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.