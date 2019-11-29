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23:18   29 Ноября 2019
Сирия

Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Алеппо

Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Алеппо

Сотрудники российского ЦПВС в Сирии оказали гуманитарную помощь жителям населенного пункта Бустан-аль-Касир провинции Алеппо в размере 350 продуктовых наборов, рассказал прессе глава Центра по примирению генерал-майор Юрий Боренков.

Он также сообщил о патрулировании военной полицией РФ по двум маршрутам в провинции Алеппо, а армейская авиация проверила обстановку на севере САР с воздуха.

Боренков отметил, что в течение суток бандформирования в Сирии совершили обстрелы 17 населенных пунктов провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #гуманитарная помощь

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