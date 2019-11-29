Неизвестный напал на людей с ножом в Гааге, об этом сообщает местная полиция.

В Twitter-аккаунте полиции отмечается, что ЧП произошло на одной из торговых улиц города. В результате нападения пострадали несколько человек. Их количество уточняется. В каком состоянии находятся пострадавшие, пока не сообщается.

На место выехали все экстренные службы, полиция оцепила территорию.

Вечером в пятницу, 29 ноября, на Лондонском мосту неизвестный напал на людей с ножом. По информации СМИ, погибли два человека. Нападавшего удалось ликвидировать, на нем нашли муляж взрывного устройства. Скотленд-Ярд назвал нападение на людей терактом.