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22:52   29 Ноября 2019
Весь мир

Армия Израиля засекла пуск ракеты с территории сектора Газа

Армия Израиля засекла пуск ракеты с территории сектора Газа

Пресс-служба израильской армии сообщает в пятницу вечером о запуске одного снаряда из сектора Газа в направлении Еврейского государства.

Перед сообщением о ракетном пуске из сектора Газа СМИ сообщили о том, что в Израиле, в районе киббуца Реим, примыкающем к сектору Газа, сработала система оповещения о возможном обстреле.

«Касательно сообщения о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, один снаряд был выпущен в сторону Израиля из сектора Газа», - заявили израильские военные.

Информации о месте падения ракеты и о последствиях ее запуска на данный момент не поступало.

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Автор: Александр Люблинский
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