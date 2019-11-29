Житель Нефтекамска сбил пятерых подростков, авария произошла вечером в пятницу, 29 ноября.

Как сообщает региональное ГИБДД, ДТП произошло в поселке Энергетик, который является пригородом башкирского Нефтекамска. 56-летний водитель Kia Cееd не справился с управлением авто и сбил пятерых девочек-подростков. В результате трех 16-летних девочек госпитализировали в местную больницу, двум подросткам помощь врачей не потребовалась.

Сейчас сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства аварии, а также установить, был ли водитель трезв в момент аварии.

В среду, 27 ноября, в Челябинской области в крупной аварии погибли два человека, на трассе столкнулись три грузовика и «Газель».