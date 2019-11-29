Военная авиация РФ осуществила патрулирование в Сирии по двум маршрутам

Авиация ВКС РФ в очередной раз осуществила воздушное патрулирование по двум маршрутам в Сирии, рассказал на брифинге глава ЦПВС в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Российская армейская авиация проследовала в небе по двум маршрутам: Квайрес – Эль-Хура – Афан – Мост – Квайрес и Квайрес – Метрас – Хараб-Бал – Кобани – Квайрес.

Военная полиция РФ в то же время продолжает патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами – Авшария, Аджами – Каракозак.

Боренков подчеркнул, что в Идлибской зоне деэскалации по-прежнему нарушается режим прекращения огня со стороны боевиков, которые обстреляли ряд населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

«Всего за прошедшие сутки зафиксирован 21 обстрел», — рассказал глава ЦПВС.

Напомним, в начале октября стартовала турецкая антитеррористическая операция «Источник мира» против курдских бандформирований и ИГ*, а 22 октября лидеры России и Турции подписали меморандум, направленный на урегулирование обстановки вдоль сирийско-турецкой границы, который подразумевает совместное патрулирование территории.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.