Владельцы АЗС в Ливане объявили забастовку

Автозаправочные станции в Ливане перестали обслуживать клиентов почти сутки назад, после того, как их владельцы объявили бессрочную забастовку.

Как сообщает в пятницу РИА Новости, не работают почти все АЗС в Бейруте, в других городах страны, а также на трассах между городами. На некоторых заправках вывешены объявления «Забастовка в связи с финансовым кризисом».

В связи с нехваткой топлива, как отмечается, к вечеру 29 ноября улицы ливанской столицы опустели. При этом в центре Бейрута проходят многочисленные стихийные митинги, организованные активистами народных движений. Люди держат в руках пустые канистры и призывают владельцев автомобилей присоединиться к их протесту и оставить своим машины прямо на дороге. Водители, сигналят, проезжая мимо митингующих, а некоторые из них тормозят и присоединяются к протесту. Полицейские же не предпринимают никаких попыток пресечь деятельность активистов и наблюдают за ними со стороны.