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22:21   29 Ноября 2019
Россия

Суд отправил под домашний арест главу Минздрава Ростовской области

Суд отправил под домашний арест главу Минздрава Ростовской области

Ленинский районный суд отправил под домашний арест главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую. Ее подозревают в превышении должностных полномочий.

СКР настаивал на аресте подозреваемой, но суд избрал более мягкую меру пресечения. Домашний арест Быковской назначили до 27 января 2020 года. Чиновница прописана в поселке Рассвет Аксайского района Ростовской области, там она будет находиться до следующего судебного заседания.

По версии следствия, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский нарушили антимонопольное законодательство в части ограничения конкуренции. При проведении госконтракта на оказание услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области они нарушили закон, считает СКР. В частности, Быковская проводила переговоры с одним из участников закупки, нарушив ФЗ-44.

Защита Быковской с мерой пресечения не согласна и будет ее обжаловать.

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Автор: Ольга Воскресенская
#суд #россия #общество #ростовская область

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