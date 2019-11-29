Ленинский районный суд отправил под домашний арест главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую. Ее подозревают в превышении должностных полномочий.

СКР настаивал на аресте подозреваемой, но суд избрал более мягкую меру пресечения. Домашний арест Быковской назначили до 27 января 2020 года. Чиновница прописана в поселке Рассвет Аксайского района Ростовской области, там она будет находиться до следующего судебного заседания.

По версии следствия, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский нарушили антимонопольное законодательство в части ограничения конкуренции. При проведении госконтракта на оказание услуг по утилизации медицинских отходов в Ростовской области они нарушили закон, считает СКР. В частности, Быковская проводила переговоры с одним из участников закупки, нарушив ФЗ-44.

Защита Быковской с мерой пресечения не согласна и будет ее обжаловать.