Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае. Как сообщает СК РФ по региону, по факту инцидента заведено уголовное дело.

ЧП произошло в Мотовилихинском районе вечером в пятницу, 29 ноября. Семилетний мальчик гулял на улице, в этот момент на него напали бродячие собаки. Ребенка спас мимо проходящий мужчина, который отогнал собак и вызвал скорую помощь. Мальчик госпитализирован в больницу, передает региональный СКР.

Обязанностями по отлову собак в районе занимается МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». В отношении сотрудников компании завели уголовное дело по факту халатности и ненадлежащего исполнения обязанностей. Следователи оценили причиненный вред здоровью ребенка как тяжкий.