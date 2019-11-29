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Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае

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22:07   29 Ноября 2019
Россия

Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае

Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае

Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае. Как сообщает СК РФ по региону, по факту инцидента заведено уголовное дело.

ЧП произошло в Мотовилихинском районе вечером в пятницу, 29 ноября. Семилетний мальчик гулял на улице, в этот момент на него напали бродячие собаки. Ребенка спас мимо проходящий мужчина, который отогнал собак и вызвал скорую помощь. Мальчик госпитализирован в больницу, передает региональный СКР.

Обязанностями по отлову собак в районе занимается МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». В отношении сотрудников компании завели уголовное дело по факту халатности и ненадлежащего исполнения обязанностей. Следователи оценили причиненный вред здоровью ребенка как тяжкий.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #собаки #пермь

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