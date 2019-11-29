Мобильный телефон Трампа был конфискован на время тайной поездки в Афганистан

Мобильный телефон американского лидера Дональда Трампа был у него конфискован в четверг на время секретной поездки в Афганистан на День благодарения, передает издание Politico.

Визит был необъявленным, в Афганистане глава государства встретился с американскими военнослужащими.

«Мобильные телефоны, точки доступа и другие устройства, испускающие сигналы, были конфискованы у всех, кто летел на «борту номер один», — да, даже и у самого президента», — пишет издание.

Уточняется, что сотрудники Трампа обеспечили, чтобы его аккаунт в Twitter продолжал обновляться, и те, кто следит за президентом, ничего не заподозрили из-за отсутствия твитов, как было в прошлом году.

Трамп с первого дня на посту президента заявил, что будет продолжать пользоваться личным телефоном, хотя спецслужбы выступали против этого, и СМИ писали об угрозе слежки за Трампом со стороны иностранных разведок. Предыдущий президент США Барак Обама смог пользоваться телефоном лишь к концу срока и только с отключенной функцией Wi-Fi и геопозиции.