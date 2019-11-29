Скончался один из пострадавший при теракте на Лондонском мосту

Один из людей, получивших ножевое ранение в ходе нападения мужчины на прохожих на Лондонском мосту, скончался в больнице.

Об этом в пятницу вечером сообщается на сайте британского издания The Independent.

В частности, как сообщил один из источников газеты, после теракта с тяжелыми ранениями были госпитализированы четверо пострадавших. При этом отмечается, что число жертв теракта может достигать трех человек. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что несколько человек получили ножевые ранения на Лондонском мосту в центре британской столицы, после чего полицейские застрелили нападавшего. Точное число пострадавших на данный момент не называется. При этом глава контртеррористического подразделения лондонской полиции Нил Басу подтвердил прессе, что инцидент на мосту был террористическим актом.