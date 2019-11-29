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 Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции

Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции
Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае

Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае

 Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс

Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс
Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

 США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»

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 Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции

Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции
21:43   29 Ноября 2019
Весь мир

Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции

Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции

Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции. Инцидент произошел с пассажиркой авиакомпании «Аэрофлот».

Известно, что кот сбежал от хозяйки в тот момент, когда она открыла переноску для того, чтобы напоить животное перед регистрацией на рейс. Когда женщина открыла конструкцию, кот улизнул, его до сих пор разыскивают. Пассажирка не стала отказываться от билета, оставив контакты своего родственника в Афинах на случай, если животное отыщется. В авиакомпании заверили, что если кот найдется, его обязательно передадут представителю хозяйки.

Ранее «Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира Михаила Галина, который нарушил правила, не сдав в багаж кота весом более восьми килограммов. Россияне были крайне возмущены мелочностью авиакомпании.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #аэропорт #общество #афины #кот

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