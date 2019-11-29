Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции. Инцидент произошел с пассажиркой авиакомпании «Аэрофлот».

Известно, что кот сбежал от хозяйки в тот момент, когда она открыла переноску для того, чтобы напоить животное перед регистрацией на рейс. Когда женщина открыла конструкцию, кот улизнул, его до сих пор разыскивают. Пассажирка не стала отказываться от билета, оставив контакты своего родственника в Афинах на случай, если животное отыщется. В авиакомпании заверили, что если кот найдется, его обязательно передадут представителю хозяйки.

Ранее «Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира Михаила Галина, который нарушил правила, не сдав в багаж кота весом более восьми килограммов. Россияне были крайне возмущены мелочностью авиакомпании.