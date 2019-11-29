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 США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»

США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»
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21:35   29 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»

США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»

Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против украинского государственного концерна «Укроборонпром», если завод «Мотор Сич» будет продан китайским компаниям.

Об этом в пятницу сообщает украинское издания Новое время», привозя слова главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

«Можно очутиться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с «Укроборонпромом» получила бы контроль над этим предприятием. При этом США могут найти подтверждение тому, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок «Вертолетам России» — и возникнет кафкианская ситуация, когда «Укроборонпром» с «Мотор Сич» окажутся в американских антироссийских санкциях», - сообщил Терентьев.

При этом он добавил, что в случае введения санкций, ограничения могут коснуться всех украинских предприятий, включая государственные банки, которые финансируют «Укроборонпром».

США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»

Ранее, в преддверии приезда на Украину экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, американское издание The Wall Street Journal сообщило о намерении политика помешать реализации планов по продаже украинского завода «Мотор Сич» группе компаний, в которую входит китайская Beijing Skyrizon Aviation.

Позже на заводе «Мотро Сич» сообщили, что более половины акций завода покупают китайские компании Skyrizon и Xinwei Group.

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Автор: Александр Люблинский
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