США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»

Соединенные Штаты Америки могут ввести санкции против украинского государственного концерна «Укроборонпром», если завод «Мотор Сич» будет продан китайским компаниям.

Об этом в пятницу сообщает украинское издания Новое время», привозя слова главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева.

«Можно очутиться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с «Укроборонпромом» получила бы контроль над этим предприятием. При этом США могут найти подтверждение тому, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок «Вертолетам России» — и возникнет кафкианская ситуация, когда «Укроборонпром» с «Мотор Сич» окажутся в американских антироссийских санкциях», - сообщил Терентьев.

При этом он добавил, что в случае введения санкций, ограничения могут коснуться всех украинских предприятий, включая государственные банки, которые финансируют «Укроборонпром».

Ранее, в преддверии приезда на Украину экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, американское издание The Wall Street Journal сообщило о намерении политика помешать реализации планов по продаже украинского завода «Мотор Сич» группе компаний, в которую входит китайская Beijing Skyrizon Aviation.

Позже на заводе «Мотро Сич» сообщили, что более половины акций завода покупают китайские компании Skyrizon и Xinwei Group.