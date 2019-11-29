Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

Компания-оператор газотранспортной системы Украины (ГТС) проводит негласные технические консультации с Россией о подробностях нового договора по газу, рассказал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире телеканала Еспресо TV.

Ранее, 28 ноября, Россия и Украина провели в Вене двухсторонние консультации по газу в Вене. Витренко заявил, что оператор ГТС Украины заключил с российской стороной соглашение о конфиденциальности, в рамках которого они теперь обсуждают детали будущего межоператорского соглашения.

Витренко добавил, что лично представлял на переговорах позицию «Нафтогаза» в вопросе международных судебных разбирательств с «Газпромом». Он вновь напомнил, что «Нафтогаз» не собирается отказываться от судебных претензий к «Газпрому», подчеркнув, что ни у президент Украины, ни даже правительство как акционера «Нафтогаза» не обладает полномочиями, чтобы заставить компанию отказаться от судов.