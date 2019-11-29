Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае

Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае

 Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс

Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс
Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

 США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»

США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»
Скончался один из пострадавший при теракте на Лондонском мосту

Скончался один из пострадавший при теракте на Лондонском мосту

 Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции

Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции
Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае

Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае

 Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс

Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс
Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

 США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»

США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»
Скончался один из пострадавший при теракте на Лондонском мосту

Скончался один из пострадавший при теракте на Лондонском мосту

 Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции

Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции
21:38   29 Ноября 2019
Политика

Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

Компания-оператор газотранспортной системы Украины (ГТС) проводит негласные технические консультации с Россией о подробностях нового договора по газу, рассказал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире телеканала Еспресо TV.

Ранее, 28 ноября, Россия и Украина провели в Вене двухсторонние консультации по газу в Вене. Витренко заявил, что оператор ГТС Украины заключил с российской стороной соглашение о конфиденциальности, в рамках которого они теперь обсуждают детали будущего межоператорского соглашения.

Витренко добавил, что лично представлял на переговорах позицию «Нафтогаза» в вопросе международных судебных разбирательств с «Газпромом». Он вновь напомнил, что «Нафтогаз» не собирается отказываться от судебных претензий к «Газпрому», подчеркнув, что ни у президент Украины, ни даже правительство как акционера «Нафтогаза» не обладает полномочиями, чтобы заставить компанию отказаться от судов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #нафтогаз #газпром

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...