Судно под флагом Нигерии с россиянами на борту задержали в Великобритании. Об этом сообщает Международная федерация транспортных рабочих (ITF), представители которой разбираются в инциденте.

Известно, что судно Jireh под флагом Нигерии задержали в Портленде в минувший вторник, 26 ноября. На борту находился экипаж в составе девяти человек, все они — россияне из Крыма. Судно шло в Сенегал из Норвегии.

Экипаж сообщил, что владельцем судна является нигерийская компания, которая два месяца не платит россиянам зарплату и не обеспечивает их продовольствием и питьевой водой. Долг по зарплате превышает 35 тысяч долларов, отмечает ITF. Сейчас морякам помогают местные благотворительные организации.