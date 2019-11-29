Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае

Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае

 Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс

Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс
Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

 США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»

США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»
Скончался один из пострадавший при теракте на Лондонском мосту

Скончался один из пострадавший при теракте на Лондонском мосту

 Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции

Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции
Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае

Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае

 Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс

Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс
Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

 США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»

США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»
Скончался один из пострадавший при теракте на Лондонском мосту

Скончался один из пострадавший при теракте на Лондонском мосту

 Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции

Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции
21:17   29 Ноября 2019
Россия

Украинского эксперта навсегда выгнали из шоу на «России 1» за шутку о евреях

Украинского эксперта навсегда выгнали из шоу на «России 1» за шутку о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда выгнали из шоу «Кто против»на телеканале «Россия 1».

Экс-министр транспорта Украины и один из лидеров еврейских общественных движений Евгений Червоненко в ходе дискуссии заявил о росте антисемитизма в стране. Животовский ответил ему неуместной шуткой о евреях. После этого ведущий Дмитрий Куликов предупредил о недопустимости такого поведения, однако Животовский начал спорить. Эксперт утверждал, что это не шутка, а рассуждения о положении «лиц с гражданство» на Украине.

Куликов ответил тему демонстрацией красной карточкой и выгнал из студии.

«Этого в эфире никогда не будет», — заявил ведущий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#шоу #шутка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...