Украинского эксперта навсегда выгнали из шоу на «России 1» за шутку о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда выгнали из шоу «Кто против»на телеканале «Россия 1».

Экс-министр транспорта Украины и один из лидеров еврейских общественных движений Евгений Червоненко в ходе дискуссии заявил о росте антисемитизма в стране. Животовский ответил ему неуместной шуткой о евреях. После этого ведущий Дмитрий Куликов предупредил о недопустимости такого поведения, однако Животовский начал спорить. Эксперт утверждал, что это не шутка, а рассуждения о положении «лиц с гражданство» на Украине.

Куликов ответил тему демонстрацией красной карточкой и выгнал из студии.