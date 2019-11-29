Российский аналог «Википедии» появится по распоряжению Медведева

Российский аналог «Википедии» появится по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Соответствующий документ уже подписан.

По распоряжению российского премьера в стране появится автономная некоммерческая организация «Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия». По замыслу авторов идеи, электронная версия Большой российской энциклопедии будет являться источником достоверных данных, в отличие от «Википедии». Данные в энциклопедию будут поступать из научно-верифицированных источников.

Учредителем организации выступит правительство РФ, также отдельные полномочия станет осуществлять Роспечать.

Ранее ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец назвал бюджет российского аналога «Википедии». Проект будет готов к 2022 году.