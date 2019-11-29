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Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае

Прохожий спас семилетнего ребенка от стаи бродячих собак в Пермском крае

 Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс

Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс
Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

 США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»

США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»
Скончался один из пострадавший при теракте на Лондонском мосту

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 Пассажирка рейса Афины — Москва потеряла кота в аэропорту Греции

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20:56   29 Ноября 2019
Россия

Российский аналог «Википедии» появится по распоряжению Медведева

Российский аналог «Википедии» появится по распоряжению Медведева

Российский аналог «Википедии» появится по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Соответствующий документ уже подписан.

По распоряжению российского премьера в стране появится автономная некоммерческая организация «Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия». По замыслу авторов идеи, электронная версия Большой российской энциклопедии будет являться источником достоверных данных, в отличие от «Википедии». Данные в энциклопедию будут поступать из научно-верифицированных источников.

Учредителем организации выступит правительство РФ, также отдельные полномочия станет осуществлять Роспечать.

Ранее ответственный редактор научного издательства «Большая российская энциклопедия» Сергей Кравец назвал бюджет российского аналога «Википедии». Проект будет готов к 2022 году.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #медведев #общество #википедия

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