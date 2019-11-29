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 Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс

Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс
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21:55   29 Ноября 2019
Россия

Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс

Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал «Политике сегодня» о намерении разместить на сайте общества баннер со ссылкой на ранее опубликованный Роскомнадзором список информационных ресурсов, неоднократно распространяющих недостоверную информацию. Данный перечень был подготовлен ведомством на основании решений Генеральной прокуратуры, и является совместным проектом с Союзом журналистов.

«Я не раз встречался с Александром Семеновичем Жаровым (глава Роскомнадзора - прим.ред.). Понятно, что нам надо общаться по всем этим законам, потому что мы следим за правоприменением всех этих законов, которые принимаются Госдумой, которые исполняет, в том числе, Роскомнадзор. В том числе, мы договаривались о том, что они сделают вот такой список средств массовой информации, часто попадающихся, с их точки зрения на фейк-ньюс, вывесят эту таблицу. А мы даже обещали, что мы сделаем баннер на сайте Союза журналистов с ссылочкой на эту таблицу, чтобы коллеги понимали, чего стоит опасаться, на чем можно, так сказать, погореть», — заметил Соловьев.

Союз журналистов намерен внимательно следить за каждым правоприменением к каждому СМИ по таким вопросам. Эта тема, заметил Соловьев, является весьма чувствительной. Также собеседник агентства заметил, что борьба с фейковыми новостями в современном информационном пространстве крайне необходима.

Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс

«Во-первых, с фейк-ньюс надо бороться . Если вдруг мы не сможем остановить лавину фейк-ньюс, то может хаос наступить в мире и даже война из-за этого может начаться. Во многих странах мира применяются разные варианты наказания даже за фейкньюс. Например, во Франции, если докажут, что на телевидении появился фейк-ньюс, до 50 миллионов евро штраф есть», — подчеркнул он.

Соловьев отметил, что в данном перечне нет никаких больших официально зарегистрированных СМИ. В крупных медиа журналисты стараются тщательно проверять информацию.

«Там, в основном, там разнообразные небольшие интернет-агентства, которые как-то хотят выделиться и не всегда хотят проверять информацию. В любом случае, есть вопросы тоже по некоторым позициям этого списка», — добавил глава Союза журналистов России.

В появившийся на сайте Роскомнадзора список, в основном, попали городские информационные порталы, паблики в соцсетях и площадки в соцсетях несколько крупных СМИ, среди которых РБК и Газета.Ru. Однако регулятор отмечает, что к последним не имеет претензий, подчеркивая, что недостоверная информация распространялась в комментариях к публикациям этих средств массовой информации в сети. Из числа иностранных в перечень был включен только интернет-ресурс Sobitya.info с украинскими номерами для контактов, опубликовавший фейк про разрушение крымской переправы.

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Автор: София Синицына
#роскомнадзор #соловьев #союз журналистов россии #фейковые новости

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