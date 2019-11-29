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 Союз журналистов России разместит на своем сайте список распространителей фейк-ньюс

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21:00   29 Ноября 2019
Россия

Лидеры стран НАТО обсудят отношения альянса с Россией на саммите в Лондоне

Лидеры стран НАТО обсудят отношения альянса с Россией на саммите в Лондоне

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что отношения НАТО и России обязательно обсудят на встрече лидеров альянса в Лондоне. Об этом пишет РИА Новости в пятницу, 29 ноября.

Он подчеркнул, что Россия будет предметом «интереса и обеспокоенности» на предстоящем саммите. По словам чиновника, «угроза территориальному суверенитету и гибридная угроза от России» — повод для «очень глубокого беспокойства» для многих членов альянса, в том числе США.

Ни одно из действий НАТО не ставит целью представить угрозу России, отметил он. Представитель администрации США добавил, что даже четыре группировки НАТО на восточном фланге несопоставимы по численности с регулярной армией России в том же районе.

Встреча глав стран НАТО состоится в Лондоне 3-4 декабря.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #нато

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