Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Лишившийся рук на съемочной площадке «Дома-2» добился пожизенной компенсации

Лишившийся рук на съемочной площадке «Дома-2» добился пожизенной компенсации

Банк «Русский стандарт» увеличил прибыль по МСФО на 29% за три квартала

Банк «Русский стандарт» увеличил прибыль по МСФО на 29% за три квартала
Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

 Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО
Скотленд-Ярд назвал терактом ЧП на Лондонском мосту

Скотленд-Ярд назвал терактом ЧП на Лондонском мосту

 Путин заявил, что курдское население поддерживает российскую военную полицию в Сирии

Путин заявил, что курдское население поддерживает российскую военную полицию в Сирии
Лишившийся рук на съемочной площадке «Дома-2» добился пожизенной компенсации

Лишившийся рук на съемочной площадке «Дома-2» добился пожизенной компенсации

Банк «Русский стандарт» увеличил прибыль по МСФО на 29% за три квартала

Банк «Русский стандарт» увеличил прибыль по МСФО на 29% за три квартала
Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

 Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО
Скотленд-Ярд назвал терактом ЧП на Лондонском мосту

Скотленд-Ярд назвал терактом ЧП на Лондонском мосту

 Путин заявил, что курдское население поддерживает российскую военную полицию в Сирии

Путин заявил, что курдское население поддерживает российскую военную полицию в Сирии
20:32   29 Ноября 2019
Россия

Лишившийся рук на съемочной площадке «Дома-2» добился пожизенной компенсации

Лишившийся рук на съемочной площадке «Дома-2» добился пожизенной компенсации

Взрыв на съемочной площадке телепроекта «Дом-2» прогремел в январе 2012 года. Пострадал 23-летний Владимир Шахов. Он лишился обеих рук. Тверской столичный суд в пятницу, 29 ноября, вынес вердикт о компенсации Шахову. 

Об этом сообщает «360» со ссылкой на самого истца и его представителя.. Адвокат Дмитрий Маргулис отметил, что главная проблема была в том, что пострадавший был оформлен на работу с нарушениями. Когда он находился в бессознательном состоянии, работники компании, которая снимала шоу, приехали к нему в больницу, чтобы оформить некие бумаги, утверждает защита.

Ранее заявление уходило в Мещанский суд, по месту деятельности фирмы, на которую работал Шахов. Но там выяснилось, что работодатель уже ликвидирован. Единственным ответчиком остались страховщики.

Представитель пострадавшего Фатима Рустамова рассказала, что по решению суда истец получит единовременную выплату в 150 тысяч рублей, 500 тысяч рублей за последние три года, а также ежемесячные выплаты до конца жизни. Последнюю сумму представители не назвали.

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#суд #дом-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...