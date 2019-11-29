Лишившийся рук на съемочной площадке «Дома-2» добился пожизенной компенсации

Взрыв на съемочной площадке телепроекта «Дом-2» прогремел в январе 2012 года. Пострадал 23-летний Владимир Шахов. Он лишился обеих рук. Тверской столичный суд в пятницу, 29 ноября, вынес вердикт о компенсации Шахову.

Об этом сообщает «360» со ссылкой на самого истца и его представителя.. Адвокат Дмитрий Маргулис отметил, что главная проблема была в том, что пострадавший был оформлен на работу с нарушениями. Когда он находился в бессознательном состоянии, работники компании, которая снимала шоу, приехали к нему в больницу, чтобы оформить некие бумаги, утверждает защита.

Ранее заявление уходило в Мещанский суд, по месту деятельности фирмы, на которую работал Шахов. Но там выяснилось, что работодатель уже ликвидирован. Единственным ответчиком остались страховщики.

Представитель пострадавшего Фатима Рустамова рассказала, что по решению суда истец получит единовременную выплату в 150 тысяч рублей, 500 тысяч рублей за последние три года, а также ежемесячные выплаты до конца жизни. Последнюю сумму представители не назвали.