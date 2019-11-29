Террористы ПНС Ливии устроили перестрелку из-за публикаций в катарских СМИ

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пытаются активно делить сферы влияния в стране, пока Ливийская национальная армия (ЛНА) проводит контртеррористическую операцию и пытается установить порядок в государстве.

Недавно ордер на арест одного из боевиков ПНС Ливии выдал самопровозглашенный «глава МВД» Правительства национального согласия террорист Фатхи Башага. Ордер получил боевик Имад Аль-Шиджаби, которого обвинили в связях с террористами.

В 2015 году Аль-Шиджаби назначили в МВД ПНС Ливии генеральным координатором Сил по вмешательству и определению безопасности. Сам Аль-Шиджаби являлся членом группировки «Щит Ливии» и был связан с террористами ИГ* и «Аль-Каиды*» (обе организации запрещены в РФ). Позднее он бежал после начала антитеррористической операции ЛНА из Бенгази в Триполи, где территорию контролируют ПНС Ливии. На должности он был до ноября 2019 года, а затем получил особый паспорт на имя своего деда от имени триполийского правительства.

В это время он обвинил братьев Али и Исмаила аль-Саллаби в том, что они передавали деньги из Ливии в Турцию и были связаны с Катаром. Вскоре Фатхи Башага выдал ордер на его арест, а когда к Аль-Шиджаби пришли с ордером, он открыл огонь по командирам самопровозглашенного МВД ПНС Ливии. По версии Аль-Шиджаби, братья аль-Саллаби помогали Катару с тем, что он назвал «войной в СМИ».

Фактически кризис в Ливии происходит в тот момент, когда террористы вешают друг на друга ярлыки и обвиняют в разных преступлениях, а также перебегают из одной группировки в другую. При этом страдают мирные жители страны.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» против террористов ПНС, которые захватили северо-запад страны и столицу Триполи. По данным ряда СМИ, бороться с террористами ЛНА помогает ЧВК «Вагнера», но эти данные так и не нашли подтверждения.

* ИГ, Аль-Каида — террористические группировки, запрещены в России.