Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Житель Нефтекамска сбил пятерых подростков

Житель Нефтекамска сбил пятерых подростков

 Суд отправил под домашний арест главу Минздрава Ростовской области

Суд отправил под домашний арест главу Минздрава Ростовской области
Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

 США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»

США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»
Пожарные локализовали площадь возгорания на нефтехимическом заводе в Техасе

Пожарные локализовали площадь возгорания на нефтехимическом заводе в Техасе

 Российское посольство выясняет, есть ли граждане РФ среди раненых в Гааге

Российское посольство выясняет, есть ли граждане РФ среди раненых в Гааге
Житель Нефтекамска сбил пятерых подростков

Житель Нефтекамска сбил пятерых подростков

 Суд отправил под домашний арест главу Минздрава Ростовской области

Суд отправил под домашний арест главу Минздрава Ростовской области
Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

Оператор ГТС Украины обсуждает с РФ детали соглашения по газу в режиме неразглашения

 США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»

США пригрозили ввести санкции против «Укроборонпрома»
Пожарные локализовали площадь возгорания на нефтехимическом заводе в Техасе

Пожарные локализовали площадь возгорания на нефтехимическом заводе в Техасе

 Российское посольство выясняет, есть ли граждане РФ среди раненых в Гааге

Российское посольство выясняет, есть ли граждане РФ среди раненых в Гааге
22:39   29 Ноября 2019
Весь мир

Террористы ПНС Ливии устроили перестрелку из-за публикаций в катарских СМИ

Террористы ПНС Ливии устроили перестрелку из-за публикаций в катарских СМИ

Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пытаются активно делить сферы влияния в стране, пока Ливийская национальная армия (ЛНА) проводит контртеррористическую операцию и пытается установить порядок в государстве.

Недавно ордер на арест одного из боевиков ПНС Ливии выдал самопровозглашенный «глава МВД» Правительства национального согласия террорист Фатхи Башага. Ордер получил боевик Имад Аль-Шиджаби, которого обвинили в связях с террористами.

ливия

В 2015 году Аль-Шиджаби назначили в МВД ПНС Ливии генеральным координатором Сил по вмешательству и определению безопасности. Сам Аль-Шиджаби являлся членом группировки «Щит Ливии» и был связан с террористами ИГ* и «Аль-Каиды*» (обе организации запрещены в РФ). Позднее он бежал после начала антитеррористической операции ЛНА из Бенгази в Триполи, где территорию контролируют ПНС Ливии. На должности он был до ноября 2019 года, а затем получил особый паспорт на имя своего деда от имени триполийского правительства.

В это время он обвинил братьев Али и Исмаила аль-Саллаби в том, что они передавали деньги из Ливии в Турцию и были связаны с Катаром. Вскоре Фатхи Башага выдал ордер на его арест, а когда к Аль-Шиджаби пришли с ордером, он открыл огонь по командирам самопровозглашенного МВД ПНС Ливии. По версии Аль-Шиджаби, братья аль-Саллаби помогали Катару с тем, что он назвал «войной в СМИ».

ливия

Фактически кризис в Ливии происходит в тот момент, когда террористы вешают друг на друга ярлыки и обвиняют в разных преступлениях, а также перебегают из одной группировки в другую. При этом страдают мирные жители страны.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» против террористов ПНС, которые захватили северо-запад страны и столицу Триполи. По данным ряда СМИ, бороться с террористами ЛНА помогает ЧВК «Вагнера», но эти данные так и не нашли подтверждения.

* ИГ, Аль-Каида — террористические группировки, запрещены в России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#политика #весь мир #пнс ливии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...