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Банк «Русский стандарт» увеличил прибыль по МСФО на 29% за три квартала

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Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

 Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО
Скотленд-Ярд назвал терактом ЧП на Лондонском мосту

Скотленд-Ярд назвал терактом ЧП на Лондонском мосту

 Путин заявил, что курдское население поддерживает российскую военную полицию в Сирии

Путин заявил, что курдское население поддерживает российскую военную полицию в Сирии
20:06   29 Ноября 2019
Весь мир

Скотленд-Ярд назвал терактом ЧП на Лондонском мосту

Скотленд-Ярд назвал терактом ЧП на Лондонском мосту

Скотленд-Ярд назвал терактом ЧП на Лондонском мосту, которое произошло вечером в пятницу, 29 ноября.

Как сообщает контртеррористическое подразделение полиции Лондона, подозреваемого ликвидировали на месте, после чего на его теле нашли муляж взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что при нападении неизвестного с ножом на Лондонском мосту пострадали пять человек. Об их состоянии ничего неизвестно. На месте работают все экстренные службы британской столицы. Место оцеплена, проводится проверка территории для безопасности людей.

Скотленд-Ярд назвал терактом ЧП на Лондонском мосту

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Автор: Ольга Воскресенская
#лондон #чп #весь мир

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