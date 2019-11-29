Скотленд-Ярд назвал терактом ЧП на Лондонском мосту, которое произошло вечером в пятницу, 29 ноября.

Как сообщает контртеррористическое подразделение полиции Лондона, подозреваемого ликвидировали на месте, после чего на его теле нашли муляж взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что при нападении неизвестного с ножом на Лондонском мосту пострадали пять человек. Об их состоянии ничего неизвестно. На месте работают все экстренные службы британской столицы. Место оцеплена, проводится проверка территории для безопасности людей.