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 Путин заявил, что курдское население поддерживает российскую военную полицию в Сирии

Путин заявил, что курдское население поддерживает российскую военную полицию в Сирии
Лишившийся рук на съемочной площадке «Дома-2» добился пожизенной компенсации

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Банк «Русский стандарт» увеличил прибыль по МСФО на 29% за три квартала

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Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

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 Путин заявил, что курдское население поддерживает российскую военную полицию в Сирии

Путин заявил, что курдское население поддерживает российскую военную полицию в Сирии
20:01   29 Ноября 2019
Весь мир

Путин заявил, что курдское население поддерживает российскую военную полицию в Сирии

Путин заявил, что курдское население поддерживает российскую военную полицию в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что курдское мирное население в Сирии поддерживает российскую военную полицию. Жители понимают, что военные прибыли в САР для их защиты, отметил глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Сейчас на сирийско-турецкой границе  удалось относительно стабилизировать ситуацию и «хотя бы отчасти позитив делается при поддержке курдов и их интересов», добавил президент.

 «Люди это понимают, относятся к нам, я бы сказал, с душой, с любовью», — подчеркнул Путин.

По его словам, военные патрули РФ в каждом населенном пункте близ границы Сирии и Турции встречают очень доброе отношение со стороны курдского мирного населения.

Напомним, в начале октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира». Она была направлена против вооруженных формирований курдов и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

22 октября Москва и Анкара подписали меморандум, направленный на урегулирование обстановки вдоль сирийско-турецкой границы.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #турция

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