Путин заявил, что курдское население поддерживает российскую военную полицию в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что курдское мирное население в Сирии поддерживает российскую военную полицию. Жители понимают, что военные прибыли в САР для их защиты, отметил глава государства на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Сейчас на сирийско-турецкой границе удалось относительно стабилизировать ситуацию и «хотя бы отчасти позитив делается при поддержке курдов и их интересов», добавил президент.

«Люди это понимают, относятся к нам, я бы сказал, с душой, с любовью», — подчеркнул Путин.

По его словам, военные патрули РФ в каждом населенном пункте близ границы Сирии и Турции встречают очень доброе отношение со стороны курдского мирного населения.

Напомним, в начале октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира». Она была направлена против вооруженных формирований курдов и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

22 октября Москва и Анкара подписали меморандум, направленный на урегулирование обстановки вдоль сирийско-турецкой границы.