Соглашение Турции и террористов ПНС Ливии нарушает суверенные права третьих стран

Власти Греции, Кипра и Египта заявили, что подписанные Турцией и террористом так называемого правительства Национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем меморандумы являются незаконными и не имеют никакой юридической силы. Об этом заявили пресс-секретарь греческого МИД Александрос Генниматас, глава МИД Греции Никос Дендиас и МИД Египта.

Ранее лидер ПНС Ливии Файез Саррадж встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Стороны подписали два меморандума: «О безопасности и военном сотрудничестве» и «Об ограничении юрисдикции на море». При этом детали сделки не сообщаются, а где именно будет проходить граница между обеими странами, держится в секрете.

МИД Египта осудил сотрудничество Турции с террористами ПНС Ливии и заявил, что это нарушает международные права. МИД Греции отмечает, что меморандум нарушает суверенные права третьих стран.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков напомнил, что морские границы устанавливаются международным морским правом, а не так, как этого хотят власти Анкары и ливийские террористы. Эксперт отмечает, что по закону существуют 22 морских мили от берега, затем начинается так называемая зона экономических интересов, которая простирается еще 200 миль. Это территориальные воды государства, говорит Леонков. По словам военного эксперта, решение Турции и ПНС Ливии противоречит всем нормам международного морского права.

Леонков говорит, что подписанием меморандума с террористами ПНС власти Турции хотят повысить авторитет на Ближнем Востоке. По словам эксперта, раньше Турция была «цепным псом» для НАТО, а сейчас Анкара решила поменять свой статус на международной арене, передает его слова Федеральное агентство новостей (ФАН).

Северо-западную часть Ливии и столицу Триполи захватили террористы ПНС Ливии, которые ответственны за революцию 2011 года. Все участники ПНС во главе с «премьер-министром» Файезом Сарраджем связаны с запрещенными в РФ группировками ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане». Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию в Триполи по выводу террористов с захваченных территорий.