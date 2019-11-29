Власти Подмосковья закрывают зловонный бизнес «семейного клана» Гудковых

Мусорный полигон «Воловичи» в подмосковной Коломне закроют и рекультивируют, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Это было наше обещание жителям, что мы в конце года закроем «Воловичи». Это, по сути, городская свалка — полигон, который доставил нам очень много хлопот», — цитирует его телеканал «360».

Глава Коломны Денис Лебедев уточнил, что закрытие намечено на 29 ноября. По заверениям Воробьева, полигон рекультивируют и дегазируют на средства области.

Напомним, что свалка с конца 1990-х годов неформально находилась под протекцией семьи Гудковых. По сути, дня них это был серый, но очень прибыльный бизнес — за месяц доход составлял порядка 200 миллионов рублей, больше половины которых уходили в карман их «клана».

«Федеральное агентство новостей» проводило расследование «Подпольная империя Гудковых: как оппозиционеры воруют на господрядах и налогах». Как указано в материале, «кормушка» мусорных мафиози портила не только экологию, но и жизнь жителей Подмосковья. ФАН обращался в Генеральную прокуратуру России, а также в ее московское отделение с просьбой провести проверку.