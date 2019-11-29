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Лишившийся рук на съемочной площадке «Дома-2» добился пожизенной компенсации

Лишившийся рук на съемочной площадке «Дома-2» добился пожизенной компенсации

Банк «Русский стандарт» увеличил прибыль по МСФО на 29% за три квартала

Банк «Русский стандарт» увеличил прибыль по МСФО на 29% за три квартала
Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

 Воинские звания на Украине приравняли к стандартам НАТО

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19:39   29 Ноября 2019
Россия

Банк «Русский стандарт» увеличил прибыль по МСФО на 29% за три квартала

Банк «Русский стандарт» увеличил прибыль по МСФО на 29% за три квартала

Прибыль по МСФО у банка «Русский стандарт» выросла на 29% по итогам трех кварталов 2019 года. Он составила 5 072 миллионов рублей. По итогам аналогичного периода минувшего года прибыль составляла 3 946 миллионов рублей.

Кредитный портфель «Русского стандарта» увеличился на 14,5 миллиардов рублей по сравнению с тремя кварталами минувшего года. По итогам трех кварталов 2019 года процентная маржа увеличилась с 8,3% до 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Расходы на резервы составили 3,7 миллиарда рублей за три квартала, отмечает «360».

По словам главы правления организации Александра Самохвалова, кредитный портфель физлиц растет, в частности, благодаря обновлению продуктовой линейки. В качестве нововведений он указал улучшения по рассрочке, которую теперь можно оформить на 24 месяца на любую покупку по кредитной карте, а также запуск ипотечного кредитования.

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Автор: Арсений Аскольский
#банк

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