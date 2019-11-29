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18:58   29 Ноября 2019
Россия

Путин призвал доработать учет коренных малочисленных народов России

Путин призвал доработать учет коренных малочисленных народов России

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал законопроект по учету коренных малочисленных народов Росси на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям 29 ноября.

Он напомнил, что смысл этого документа заключается в защите интересов этнических групп:

«Речь идет о защите их традиционных промыслов, защите, прежде всего, от промышленной добычи со стороны тех коммерческих структур, которые к малочисленным народам никакого отношения не имеют».

Президент указал, что если проект закона противоречит Конституции, то его не примут.

«Видимо, те, кто предлагал такие нормы, исходили из того, что человек добровольно будет указывать свою принадлежность к той или иной этнической группе, что занимается промыслом и хочет заниматься им дальше», — предположил Путин.

Он призвал подумать и неспеша взвесить все обстоятельства. Также российский лидер озвучил свое предложение, подчеркнув, что оно не является решением:

«Можно подумать о том, чтобы вообще от этого уйти и распространить эту норму на тех, кто постоянно проживает в том или ином поселке. На самом деле, не очень важно ханты, манси или украинец, русский там проживает, если он постоянно там с семьей живет и занимается добычей».

Путин призвал доработать учет коренных малочисленных народов России

Напомним, что закон об учете народов планировали принять до конца 2019 года. Проект документа предполагает создание реестра, чтобы минимизировать коррупционную составляющую в сфере предоставления льгот. На данный момент могут попасть в реестр по решению суда или написав заявление.

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Автор: Анна Манц
#путин #законопроект #народ

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