Социал-демократическая партия Германии готовится выбрать нового лидера

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), полгода функционирующая без председателя, готовится выбрать лидера. Победитель станет известен уже 30 ноября. Официальное вступление в должность намечено на 6 декабря.

News.ru не исключает, что в стране пройдут досрочные выборы. Временное руководство партии изменило правило, и теперь в СДПГ будут два сопредседателя. Приоритет отдается командам представителей разного пола.

Возглавить СДПГ могут либо действующий министр финансов Олаф Шольц и экс-депутат парламента земли Бранденбург Клара Гейвиц, или экс-министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борьянс и депутат бундестага от земли Баден-Вюртемберг Саския Эскен.

Результаты объявят 30 ноября.