Обещавшие «большое событие» в МГД Навальный и Ко приехали помолчать и пофотографироваться

Появление сторонников блогера Алексея Навального в Мосгордуме насмешило пользователей соцсетей. Встречу организовала депутат от КПРФ Елена Шувалова, которая в последнее время прониклась речами представителей ФБК и периодически приглашает их в МГД на обсуждение каких-либо вопросов. В этот раз сомнительный «круглый стол» с участием либералов активно пиарили в соцсетях сам Навальный и его сторонники. Они пыжились и пытались доказать, что они будут важными людьми на большом мероприятии.

Фактически же все сторонники одиозного блогера выглядели смешно и местами нелепо, а своей псевдодеятельности сам Навальный придавал большое значение. В соцсетях о мероприятии активно рассказывали сторонники Навального Любовь Соболь, Иван Жданов и Георгий Албуров из так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», который Минюст РФ признал иностранным агентом. В соцсетях они выглядели смело и даже иногда уверенно, но на публике сдулись и толком не смогли ответить ни на один вопрос.

Жданова поставили в тупик вопросом о том, что 9 кандидатов от "Умного голосования" проголосовали за предложенный властью проект бюджета Москвы. Придумать оправдание он так и не смог pic.twitter.com/qAGkBtRFvK — Актуальная Политика (@Current_policy2) November 29, 2019

В Twitter появился ролик, на котором Жданова спросили о том, почему план развития Москвы поддержали девять кандидатов, предложенных «Умным голосованием» (очередной нелепый проект Навального и ФБК). Сторонники блогера всегда активно упираются «сотрудничеству» с властями, но здесь Жданов не смог ответить вразумительно. В комментариях смеются, что без бумажки сторонник Навального не может связать двух слов, а просто стоит и улыбается.

«Режим красноречия внезапно стал недоступен! Нет соединения с головой. Еще одно подтверждение, что в ФБК сидят недоучки, которые в обычной жизни двух слов связать не могут», — пишет пользователь под ником «Капитан Громозека».

Сам блогер Навальный тоже не смог внятно рассказать о своей позиции по «Умному голосованию», но в очередной раз сверкнул в камеры лицом и оскорбил оппонентов фразой «единороссовские чучундрики». Пользователи пишут, что в своих роликах Навальный говорит одно, а на самом деле делаете другое, при этом оставляет неудобные вопросы без ответа.

Оправдываться за провал "Умного голосования" пришлось и Навальному. Либеральному электорату он явно обещал другой результат pic.twitter.com/fijgjmp4xh — Актуальная Политика (@Current_policy2) November 29, 2019