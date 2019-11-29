Специалистов для работы на Крайнем Севере нужно готовить целевым образом, считает Путин

Специалистов для работы на Крайнем Севере нужно готовить целевым образом, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

По словам российского лидера, если целевым образом не готовить специалистов для этого региона, то они там и не появятся, потому что им неоткуда взяться. Путин напомнил, что в советские времена был центр изучения Севера, что являлось абсолютно обоснованным. Президент отметил, что вряд ли у Минобрнауки есть информация о том, сколько студентов с Крайнего Севера обучаются в вузах.

«Надо привезти, поселить, чуть-чуть побольше денег платить. Источники надо поискать», — отметил президент РФ Владимир Путин, поручив этот вопрос министерству образования.

При этом он заявил, что для бюджета РФ это будут небольшие деньги. Он также подчеркнул, что после получения образования студенты возвращались на свою территорию проживания и работали там.