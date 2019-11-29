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18:34   29 Ноября 2019
Россия

Востоковеду сложно представить, что США покинут Сирию, пока в ней есть нефть

Востоковеду сложно представить, что США покинут Сирию, пока в ней есть нефть

США вцепились в сирийскую нефть, так как осознали, что им не добиться собственных задач политического влияния на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов в комментарии ФАН.

Многие эксперты, также как и он сам, неоднократно заявляли о том, что американцы не покинут территорию Сирии даже после заявлений президента Штатов Дональда Трампа. 

«Сложно представить, что Вашингтон добровольно выведет войска из района его стратегических интересов, где ему важно распространить свою экспансию. Однако эта цель-максимум, куда входит свержение законного правительства САР и установление марионеточной власти в стране, оказалась не по зубам. Теперь в центр вышла ранее факультативная задача — экономическая, а именно контроль над ресурсами Сирии. И сейчас пока что она успешно реализуется», — сказал востоковед.

Востоковеду сложно представить, что США покинут Сирию, пока в ней есть нефть

Американцы, по мнению Долгова, нагло попирают международный закон. Они попросту оккупировали месторождения и занимаются разграблением национальных запасов.

«К сожалению, крупнейшие международные организации очень вяло реагируют на эти преступные действия американцев, и это было прогнозируемо, поскольку и в ЕС, и в самом регионе много стран, напрямую зависящих от Штатов. Именно поэтому многие деяния Вашингтона очень часто не находят соответствующей осуждающей публичной реакции», — пояснил доктор исторических наук.

Вашингтон возомнил себя «лидером всего мира» и считает, что имеет полное право вмешиваться в дела стран, использовать их политический потенциал и природные ресурсы.

«Необходимо, чтобы не только Россия и Иран, но и другие государства не боялись говорить об этой проблеме. Очень важно, чтобы вопросы о преступлениях США в Сирии и любых других местах ставились на площадке ООН, но пока представить такое сложно, поскольку и сама эта организация, конечно, не является по-настоящему независимой», — подытожил Долгов.

Востоковеду сложно представить, что США покинут Сирию, пока в ней есть нефть

Ранее спецпредставитель российского президента по ближневосточному региону и странам Африки Михаил Богданов прокомментировал размещение американской военной техники в на севере провинции Хасака, где находится один из крупнейших ключей нефти.

«Мы не можем это приветствовать. Наоборот, это только ведет к никому не нужным напряжению и эскалации», — отреагировал он.

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Автор: Анна Манц
#сша #сирия #нефть

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