Сенатор счел полезным список фейковых ресурсов от Роскомнадзора

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, оценивая инициативу Роскомнадзора перечислить ресурсы, которые регулярно распространяют фейковые новости, выразил мнение, что подобный список поможет пользователям лучше ориентироваться в информационном потоке.

«Полезно давать людям возможность сравнивать. Когда у людей есть такая возможность, они сами могут сделать выводы. Нас часто упрекают, в том числе нашу сенаторскую комиссию в том, что мы якобы наводим тень на некие справедливые, как бы позитивные действия тех или иных изданий, лиц, именующих себя журналистами. Но мы ведь как правило обращаем внимание на явные искажения с их стороны, поэтому то, что делает Роскомнадзор, наверное, позволяет восстановить определенный баланс в информационном потоке. Практика покажет, насколько это все будет эффективно», — сказал сенатор «Политике Сегодня».

Лицами, именующими себя журналистами, являются также и представители иностранных СМИ в России, а также СМИ-иноагенты. В перечне ресурсов, публикующих фейковые новости, от Роскомнадзора их пока нет. Вопросы к ним имеются по линии МИДа, открывшего даже раздел «Недостоверные публикации» на своем сайте, а также у представителей законодательной ветви власти, которые тщательно изучали публикации иностранных СМИ на предмет вмешательства в дела России. В частности речь шла о призыве немецкой телерадиовещательной компании Deutsche Welle к жителям Москвы выходить на незаконные митинги. Климов допускал появление закона, который обяжет СМИ-иноагенты, получающие деньги из-за рубежа, регистрировать в РФ юрлица.

Опубликованный список РКН предлагает использовать в качестве инструмента, который поможет определить источники недостоверной информации в интернете. Ведомство уличило в публикации фейков площадки РБК, «Газеты.Ru», Mash. В список распространителей фейков попали и рядовые пользователи соцсетей, а также сообщества и паблики.