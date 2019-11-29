Форум «Развитие Африки-2020» в Банги откроет для РФ новые перспективы сотрудничества с ЦАР

Власти ЦАР объявили, что в марте 2020 года в Банги пройдет инвестиционный форум «Развитие Африки-2020». Мероприятие пройдет под эгидой президента ЦАР Фаустина-Архангела Туадеры. Как отметили организаторы, ЦАР обладает большим потенциалом во всех областях, что дает возможность открыть страну инвесторам.

Африканист Александр Зданевич в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что России в форуме нужно участвовать как минимум для развития уже намеченных проектов в Африке. Эксперт считает ЦАР возможной «дверью в Африку», пусть и не самой удобной.

Традиционно страна находилась под влиянием Франции, которое сейчас ослабло. Географически ЦАР расположена между Суданом, Южным Суданом, Чадом, Камеруном и ДР Конго. Связывать отношения можно с целым регионом, который довольно перспективен, отметил собеседник издания.

Россия в последнее время активно взаимодействует с ЦАР. В частности, российские консультанты по приглашению властей страны помогают урегулировать внутренний конфликт. Директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил, что Москва продолжит сопровождение урегулирования. При этом действовать Россия будет строго в координации с руководством страны и международными организациями.

«Помимо удобного географического положения "двери в Африку", ЦАР очень богата природными минеральными ресурсами. Крупные месторождения алмазов, урана, золота, нефти – это потенциальные проекты для инвестиций, в том числе для российского бизнеса.», — отметил эксперт

В октябре Россия провела масштабный саммит Россия-Африка, на который прибыли лидеры 43 стран и правительств, еще 11 страны были представлены на уровне министров и послов. Российский лидер Владимир Путин заявил, что в ближайшие четыре-пять лет планируется удвоить объем товарооборота между РФ и Африкой. По итогам саммита заключено 92 документа о взаимопонимании. Общая сумма подписанных документов вне коммерческой тайны превышает один триллион рублей.