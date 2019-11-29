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17:49   29 Ноября 2019
Весь мир

Эрдоган посоветовал Макрону сходить к врачу после фразы о «смерти мозга НАТО»

Эрдоган посоветовал Макрону сходить к врачу после фразы о «смерти мозга НАТО»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону сходить к врачу после фразы о «смерти мозга НАТО». Об этом он заявил в ходе выступления в университете Мармара в Стамбуле.

Эрдоган заявил, что Франция не имеет право принимать решения на тему членства Турции в НАТО.

«Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что Макрон сам должен провериться на предмет смерти мозга. Он отметил, что повторит ему эти слова во время встречи на саммите НАТО, который состоится 3 и 4 декабря.

Ранее Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью потеряла координацию внутри союза.

Эрдоган посоветовал Макрону сходить к врачу после фразы о «смерти мозга НАТО»

Кроме того, президент Турции заявил, что Франция не имеет право размещать своих военных на территории Сирии, так как их туда не приглашал официальный Дамаск и правительство президента САР Башара Асада. Эрдоган подчеркнул, что армия готова перейти к решительным действиям, если в «допустимые сроки» угроза безопасности Турции с территории Сирии не будет устранена.

Власти Франции не раз заявляли о намерении вывести своих военных из Сирии. Осенью 2019 года в Елисейском дворце во время создания зоны безопасности на севере Заевфратья велись разговоры на эту тему. Армия Турции заявляет, что военнослужащие Франции по-прежнему находятся на сирийской территории. Недавно турецкое агентство Anadolu опубликовало военную карту северо-восточной части Сирии, на которой отчетливо видно нахождение французов на территории страны. Также не раз сообщалось, что Франция в Сирии полностью находится под покровительством США и поддерживает курдские бандформирования.

Эрдоган посоветовал Макрону сходить к врачу после фразы о «смерти мозга НАТО»

Армия Турции провела антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-западе Сирии, она была направлена против курдских радикалов и террористов, которые захватили чужие территории в САР, установили там свои порядки и теперь воруют нефть. Целью проведения операции было создание 30-километровой буферной зоны. 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали в Сочи меморандум, согласно которому курдским радикалам давалось время на то, чтобы покинуть 30-километровую территорию. Также меморандум предусматривает патрулирование территории со стороны российской военной полиции и армии Турции.

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Автор: Ольга Воскресенская
#франция #сирия #эрдоган #политика #макрон

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