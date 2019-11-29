Эрдоган посоветовал Макрону сходить к врачу после фразы о «смерти мозга НАТО»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону сходить к врачу после фразы о «смерти мозга НАТО». Об этом он заявил в ходе выступления в университете Мармара в Стамбуле.

Эрдоган заявил, что Франция не имеет право принимать решения на тему членства Турции в НАТО.

«Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что Макрон сам должен провериться на предмет смерти мозга. Он отметил, что повторит ему эти слова во время встречи на саммите НАТО, который состоится 3 и 4 декабря.

Ранее Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью потеряла координацию внутри союза.

Кроме того, президент Турции заявил, что Франция не имеет право размещать своих военных на территории Сирии, так как их туда не приглашал официальный Дамаск и правительство президента САР Башара Асада. Эрдоган подчеркнул, что армия готова перейти к решительным действиям, если в «допустимые сроки» угроза безопасности Турции с территории Сирии не будет устранена.

Власти Франции не раз заявляли о намерении вывести своих военных из Сирии. Осенью 2019 года в Елисейском дворце во время создания зоны безопасности на севере Заевфратья велись разговоры на эту тему. Армия Турции заявляет, что военнослужащие Франции по-прежнему находятся на сирийской территории. Недавно турецкое агентство Anadolu опубликовало военную карту северо-восточной части Сирии, на которой отчетливо видно нахождение французов на территории страны. Также не раз сообщалось, что Франция в Сирии полностью находится под покровительством США и поддерживает курдские бандформирования.

Армия Турции провела антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-западе Сирии, она была направлена против курдских радикалов и террористов, которые захватили чужие территории в САР, установили там свои порядки и теперь воруют нефть. Целью проведения операции было создание 30-километровой буферной зоны. 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган подписали в Сочи меморандум, согласно которому курдским радикалам давалось время на то, чтобы покинуть 30-километровую территорию. Также меморандум предусматривает патрулирование территории со стороны российской военной полиции и армии Турции.