Военнослужащим базы РФ в Таджикистане рассказали о нововведениях в жилищном обеспечении

Глава регионального управления жилищного обеспечения «Центррегионжилье» Валерий Овчаренко посетил 201-ю российскую военную базу, расположенную в Таджикистане, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа 29 ноября.

Вместе с командиром базы он ознакомился с условиями проживания в служебных домах, где расположились военнослужащие и их семьи. Также начальник провел офицерское собрание, на котором рассказал участникам об основных нововведениях в жилищном обеспечении. Помимо этого он затронул тему накопительно-ипотечной системы.

«Он довел основные нововведения и перспективы развития накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения и предложил различные схемы реализации права участников НИС на приобретение постоянного жилья», — уточнили в пресс-службе.

Овчаренко также напомнил военным о гарантиях государства по предоставлению жилой площади. Согласно закону, служащий может рассчитывать на получение жилого помещения или средств на его покупку или постройку. Деньги выделяются из федерального бюджета.

«В составе комплексной комиссии был проверен жилищный фонд Нурекского гарнизона и проведена встреча с военнослужащими, где каждый мог задать интересующие вопросы», — добавили в ЦВО.

Окончание рабочего визита начальника ознаменовалось возложением цветов к вечному огню Аллеи Славы военной базы вместе с коллегой из Душанбе Татьяной Кадыровой и юнармейцами.

Глава российского министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу ранее сообщал, что в прошлом году почти 40 тысяч семей военнослужащих были обеспечены жильем, из них около девяти тысяч получили жилплощадь в постоянное пользование.

По его словам, очередь военных, нуждающихся в улучшении жилищных условий, уменьшилась в два с половиной раза. Это стало результатом новой программы по предоставлению субсидий на покупку и строительство квартиры или дома. К тому же, переход на плановое обеспечение позволил сократить очередь еще в шесть раз.