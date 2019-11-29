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Социальная адаптация мигрантов требует продуманных и эффективных мер, заявил Путин

Социальная адаптация мигрантов требует продуманных и эффективных мер, заявил Путин

 В России могут запретить оплату товаров и услуг криптовалютой

В России могут запретить оплату товаров и услуг криптовалютой
Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

Новый закон обозначил госграницы ДНР в пределах Донецкой области

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17:16   29 Ноября 2019
Россия

Социальная адаптация мигрантов требует продуманных и эффективных мер, заявил Путин

Социальная адаптация мигрантов требует продуманных и эффективных мер, заявил Путин

Социальная адаптация мигрантов требует продуманных и эффективных мер, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По словам российского лидера, тема миграции актуальна для всех субъектов России, поэтому необходимо создать эффективные меры по социальной адаптации тех, кто приезжает в РФ. Президент отметил, что в России радушно принимают тех, кто хочет жить, получать образование и трудиться в нашей стране. При этом Путин заявил, что постоянно нужно заниматься борьбой с невежеством и развитием радикальных течений.

«Сфера межнациональных отношений требует постоянного внимания, последовательной и серьезной работы. Это как здоровье человека, этим нужно заниматься постоянно», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент РФ попросил глав регионов РФ постоянно лично контролировать вопросы национальной политики. Кроме того, Путин призвал к жесткой борьбе с распространением экстремизма в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

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