США усиливают военное присутствие в Сирии для незаконного вывоза нефти

США пытаются сохранить контроль над основными нефтегазовыми месторождениями северо-востока Сирии с помощью усиления группировки войск. Такое мнение в беседе с ФАН выразил руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

Ранее стало известно, что США перебросили колонну бронетехники в район нефтяного месторождения Румейлана. Собеседник издания уверен, что Вашингтон перебрасывает боевую технику в район сирийских нефтегазовых месторождений ради усиления контроля над ними.

«Президент США Дональд Трамп уже заявлял, что Америка сохранит контроль на основными нефтегазовыми месторождениями северо-востока Сирии...Через Ирак идут пополнения людей и дополнительная техника», — заявил Фитин.

Неизвестно, будут ли США дальше наращивать военный контингент на сирийских нефтяных полях, полагает политолог. Активную помощь в воровстве сирийской нефти американцам оказывают курдские террористы. Они оккупировали восточный берег Евфрата, где расположены основные месторождения.

Ранее ФАН узнало о переброске в Сирию нескольких тысяч наемников ЧВК Academi, известной как Blackwater. В сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор наемники прибыли для незаконного вывоза нефти. Таким образом США маскируют широкое военное присутствие в оккупированных нефтяных районах.

По словам источников ФАН в сирийской разведке, наемники терроризируют местных жителей и наводят свои порядки. Благодаря информации Минобороны РФ, а также новых данных ФАН установило, что украденная с сирийских месторождений нефть направляется в район Камышлы, а оттуда колонны следуют к сирийско-иракской границе.

Номинально сирийские нефтегазовые месторождения контролируют курдские террористы. Раньше они получали 75% дохода от нелегального нефтебизнеса США. По новым договоренностям американцы платят только главарям курдских террористов за лояльность.