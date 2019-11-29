Сотрудничество Турции и террористов ПНС Ливии вызвало недовольство властей Египта

Министерство иностранных дел Египта выступило с осуждением сотрудничества Турции и террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, подписавших «меморандум о взаимопонимании». Об этом говорится в заявлении, опубликованном египетским ведомством.

Власти Египта призывают международное сообщество повлиять на террористов ПНС, которые мешают мирному урегулированию кризиса в стране, подписывая документы о сотрудничестве с Турцией.

Ранее лидер ПНС Ливии Файез Саррадж встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. По итогам переговоров они подписали два меморандума: «О безопасности и военном сотрудничестве» и «Об ограничении юрисдикции на море».

Сейчас западную часть Ливии контролируют террористы ПНС, искусственно сформированного при поддержке только 12 стран-участниц НАТО. Законное правительство Ливии контролирует восточную часть страны, его признали многие арабские государства. С 2014 года антитеррористическую операцию «Аль-Карама» на западе Ливии проводит Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Операция направлена на освобождение западной части страны от террористов ПНС, которые незаконно захватили эти территории в 2011 году.

Новый этап антитеррористической операции стартовал весной 2019 года, в ее рамках ЛНА хотят освободить столицу Ливии Триполи от террористов ПНС, которые сотрудничают с запрещенными в России группировками «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане».