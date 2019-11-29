ООН должна вмешаться в сотрудничество Турции с террористами ПНС Ливии

ООН должна прекратить сотрудничество властей Турции с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, представители которого являются террористами. Об этом заявил директор Ливийского института перспективных исследований Ареф Али Найед. По его словам, ООН необходимо отказаться от признания президентского совета Ливии, который возглавляет террорист из ПНС Файез Саррадж.

Найед призвал вмешаться в сотрудничество Турции и террористов ПНС Ливии, он направил требование спецпредставителю генсека ООН по Ливии Гасану Саламе. Кроме того, Найед говорит, что так называемый президентский совет Ливии избрали незаконно, он не отражает желания народа страны и действует исключительно в интересах террористов, так как им руководит Файез Саррадж — «премьер-министр» ПНС.

Ранее Саррадж встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам переговоров стороны подписали два меморандума: «О безопасности и военном сотрудничестве» и «Об Ограничении юрисдикции на море».

Так называемым Правительством национального согласия (ПНС) руководит террорист Файез Саррадж, захвативший со своими сторонниками западную часть Ливии и взявший ее под контроль. Только 12 стран-участниц ООН поддержали формирование ПНС. Восточная часть страны находится под контролем избранного правительства, признанного многими государствами, в том числе арабскими.

Ливийской национальной армией (ЛНА) руководит фельдмаршал Халифа Хафтар. ЛНА более пяти лет назад начала проводить антитеррористическую операцию «Аль-Карама», в ходе которой западная часть страны должна быть освобождена от террористов, незаконно захвативших земли в 2011 году после убийства Муаммара Каддафи.

Весной 2019 года ЛНА начала новый этап операции по освобождению столицы Триполи и северо-западных районов Ливии от террористов ПНС. В свою очередь ПНС связаны с группировками «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане», признанными в России террористическими и запрещенными на территории страны.