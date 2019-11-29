Путин призвал к жесткой борьбе с распространением экстремизма в России

Российский президент Владимир Путин считает, что риски, которые связаны с распространением экстремизма и радикализма на российской территории, необходимо «жестко отсекать». С таким заявлением он выступил на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям 29 ноября.

Он отметил, что тема трудовой миграции и миграционной политики актуальна для всех регионов. Вместе с тем, миграция несет риски распространения экстремизма и радикализма.

«Мы радушно принимаем и должны помогать тем, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время необходимо отсекать, жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений», — указал он.

Глава России отметил, что чтобы этого не произошло, важно иметь продуманные и эффективные меры по социальной адаптации мигрантов.

Стоит отметить, что угрозу в России могут нести не только «приезжие», но и наши сограждане, которые выбрали работу на Запад вместо развития своей родины. Таким стал корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков, замеченный за связями с террористами «Исламского государства»* (запрещено в России). Данный факт выяснился благодаря публикации первой части проекта «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ*».

Агентство уже направило главе министерства внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и Александру Бортникову, который возглавляет Федеральную службу безопасности и Национальный антитеррористический комитет, запрос с просьбой проверить возможное сотрудничество Короткова с террористами.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.