В России могут запретить оплату товаров и услуг криптовалютой

На данный момент в стране нет никакого наказания за получение гонораров или оплату покупок цифровыми деньгами.

Центральный банк и Росфинмониторинг готовят проекты по запрету оплаты покупок при помощи криптовалют, сообщают Известия со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров по этой теме. Представители ЦБ подтвердили, что выступают против использования цифровых денег в виде платежного средства.

Сегодня приобрести товары и услуги при помощи цифровых активов можно приобрести на нескольких сайтах. Притом, как отметили в ведомстве, многие самозанятые получают гонорары именно в криптовалюте. В ЦБ обеспокоены обилием криминала, который связан с криптовалютой.

Заместитель начальника отдела регулирования банковской деятельности Минфина Алексей Яковлев заявил, что нет никакого повода переходить на цифровые деньги.

«Мы не видим никаких предпосылок, чтобы криптовалюты стали использоваться в качастве платежного средства», — передает его слова издание Известия.

Несмотря на то, что в ЦБ не рассказали о готовящемся проекте и не подтвердили информации, сделали характерное заявление. Так, в регуляторе заявили, что если использование криптовалюты в качестве платежного средства будет запрещено законодательно, они всецело этот запрет поддержат.