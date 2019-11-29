Сын полицейского помог найти пропавшего в Уссурийске ребенка

Десятилетний сын полицейского помогал отцу и волонтерам в поисках потерявшегося ровесника в Приморье и нашел его. Мальчик получил награду, сообщили в МВД по региону.

Мать потерявшегося ребенка-инвалида, обратилась в полицию Уссурийска 10 ноября. Среди поисковиков был полицейский Александр Шульженко, который закончил суточное дежурство, но присоединился к поискам. С ним был сын Никитой — они хорошо знали местность, где пропал мальчик.

Отец и сын искали ребенка вдвоем на личной машине. В какой-то момент автомобиль застрял в лесу возле дачных участков. Александр и Никита продолжили поиски пешком. В какой-то момент, метров на 800 отойдя от дороги, мальчик нашел ровесника в кустах.

Начальник городского отдела МВД Сергей Абрамов вручил Никите благодарственное письмо и подарок помощь в поисковой операции. Его отцу также объявили благодарность