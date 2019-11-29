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16:26   29 Ноября 2019
Россия

Азербайджан заявил о намерении закупить российское вооружение

Азербайджан заявил о намерении закупить российское вооружение

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллава заявила, что ее страна готова закупать российское вооружение. Об этом стало известно в пятницу, 29 ноября. 

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о заинтересованности Баку в поставке оружия из России. Он добавил, что уже выполненные контракты на поставку оружия из РФ в Азербайджан оцениваются в пять миллиардов долларов. 

По словам Абдуллаевой, Азербайджан наладил военно-политическое и военно-техническое сотрудничество со странами ОДКБ.

«Особенно хочу отметить сотрудничество между Азербайджаном и Россией, в том числе в военно-технической сфере», — цитирует РИА Новости слова Абдуллаевой. 

Она также сообщила, что 30 октября президент Азербайджана обсудил с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, а 26 ноября — с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым вопросы, касающиеся сотрудничества между странами в 2020 году, в военной сфере. В ходе встреч азербайджанская сторона выразила намерение закупить новое оружие у России.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #азербайджан #общество

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