Азербайджан заявил о намерении закупить российское вооружение

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллава заявила, что ее страна готова закупать российское вооружение. Об этом стало известно в пятницу, 29 ноября.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о заинтересованности Баку в поставке оружия из России. Он добавил, что уже выполненные контракты на поставку оружия из РФ в Азербайджан оцениваются в пять миллиардов долларов.

По словам Абдуллаевой, Азербайджан наладил военно-политическое и военно-техническое сотрудничество со странами ОДКБ.

«Особенно хочу отметить сотрудничество между Азербайджаном и Россией, в том числе в военно-технической сфере», — цитирует РИА Новости слова Абдуллаевой.

Она также сообщила, что 30 октября президент Азербайджана обсудил с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, а 26 ноября — с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым вопросы, касающиеся сотрудничества между странами в 2020 году, в военной сфере. В ходе встреч азербайджанская сторона выразила намерение закупить новое оружие у России.