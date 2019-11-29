«Царьград» обратился в ФСБ из-за «минирований» с требованием вернуть биткоины

Сообщение о «минировании» пришло в столичный Центральный телеграф, в котором располагается редакция «Царьграда». Эфир «Дежурного по редакции» сорван, а на месте работают спецслужбы, пишет телеканал 29 ноября.

Ранее в редакцию «Царьграда» поступило письмо с угрозами взрыва и требованием вернуть 120 биткоинов (почти 60 миллионов рублей), которые, по заверениям заявителя, украли с биржи WEX. Стоит отметить, что письма с аналогичными требованиями накануне поступали в петербургские суды.

«В противном случае города вздрогнут от ложных заминирований школ, больниц, госучреждений, ТРЦ, вокзалов, метро и т.д… Первой волной будет сообщение блогерам, СМИ и инфоканалам типа «Футляра» о причине минирований», — угрожают в письме неизвестные.

Редакция телеканала расценила сообщение как террористическую угрозу и решила обратиться в правоохранительные органы, а именно в Федеральную службу безопасности. Также пресс-служба заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора и председателя совета директоров ГК «Царьград» Константина Малофеева опубликовала заявление.